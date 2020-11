Covid: Bankitalia, forte riduzione attività d'impresa da febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2019 "l’attività economica nell’industria in senso stretto e nei servizi è cresciuta debolmente al Nord e ha ristagnato al Centro e nel Mezzogiorno. A partire dalla fine di febbraio dell’anno in corso, l’emergenza sanitaria generata dall’epidemia di Covid-19 ha determinato in tutte le aree del Paese una forte riduzione dell’attività d’impresa". E' quanto si legge nella pubblicazione diffusa oggi sul sito della Banca d'Italia, "L'economia delle regioni italiane-Dinamiche recenti e aspetti strutturali". "Il calo del fatturato e degli incassi - aggiunge il rapporto - ha comportato un aumento del fabbisogno finanziario che si è riflesso sulla domanda di credito". (Rin)