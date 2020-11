Francia-Italia: ex militante no-global Vecchi non sarà consegnato a giustizia italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia non consegnerà all'Italia l'ex militante no-global Vincenzo Vecchi, condannato a dieci anni di prigione per "devastazione e saccheggio" compiuti durante i disordini al G8 di Genova nel 2001. La Corte d'appello di Angers ha deciso di non eseguire il mandato di arresto europeo, sostenendo che il reato non ha un corrispettivo in Francia. Nella prossima udienza i magistrati francesi decideranno se Vecchi dovrà scontare un residuo di pena di un anno e due mesi in Francia o in Italia. (Frp)