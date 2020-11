Speciale scuola: dpcm, in Regioni a "massima gravità" misure diverse da nazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle aree che dovessero essere caratterizzate da scenari di "elevata gravità e da un livello di rischio alto", che saranno individuate con ordinanza del ministro della Salute, per la scuola varranno le stesse misure previste a livello nazionale. Il Dpcm prevede, poi, misure più restrittive per la scuola nelle aree che dovessero, invece, essere caratterizzate da uno scenario di “massima gravità e da un livello di rischio alto”. Queste aree dovranno sempre essere individuate con apposita ordinanza del ministro della Salute. E' quanto stabilisce il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri che contiene le nuove misure per il contenimento della diffusione del Covid-19. (Rin)