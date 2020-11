Napoli: domani stop al traffico in via Arenella per pulizia caditoie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per consentire il regolare svolgimento delle operazioni di pulizia delle caditoie in via Arenella, è stato istituito per domani un particolare dispositivo di circolazione. In particolare: in via Arenella, dalle ore 8 alle ore 19 di domani il divieto di transito veicolare, eccetto i veicoli dei residenti diretti ai passi carrai autorizzati, i veicoli delle forze dell'ordine, di emergenza e di soccorso; in via Simone Martini, nel tratto compreso tra via Altamura e via Arenella, dalle ore 8 alle ore 19 di domani il divieto di transito veicolare, eccetto i veicoli dei residenti diretti ai passi carrai autorizzati, i veicoli delle forze dell'ordine, di emergenza e di soccorso". L'annuncio in una nota del Comune. (Ren)