Serbia-Italia: Scalfarotto, adesione della regione all'Ue è nel mutuo interesse

- L'adesione all'Unione europea dei Balcani occidentali è di reciproco interesse, sia per la regione che l'Ue: lo ha dichiarato il sottosegretario agli Esteri Ivan Scalfarotto in un'intervista alla stampa italiana a Belgrado. Il ministro termina oggi una visita di due giorni in Serbia in cui ha incontrato la premier serba, Ana Brnabic, e numerosi ministri del Paese. "Sono venuto a Belgrado in un momento in cui ci sono delle restrizioni per i viaggi, ma non ho voluto annullare questa visita proprio per l'importanza che come Italia attribuiamo a questo Paese e a questa regione", ha detto Scalfarotto. "Il messaggio che ho dato ai miei interlocutori è stato quello di contare sull'Italia perché per noi l'ingresso di questi Paesi nell'Ue è una priorità, che non corrisponde a una cortesia che facciamo loro ma che risponde ad un mutuo interesse. La storia ci ha insegnato che la stabilità dei Balcani è importante per l'intera Unione europea", ha ribadito il sottosegretario. (segue) (Seb)