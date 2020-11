Serbia-Italia: Scalfarotto, adesione della regione all'Ue è nel mutuo interesse (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo alla Serbia, per Scalfarotto è importante che la conferenza intergovernativa Serbia-Ue, nonostante i ritardi dovuti alla pandemia, si possa tenere entro la fine dell'anno, anche per fare il punto della situazione con il governo serbo. "Ovviamente c'è del lavoro da fare, ci troviamo di fronte ad un governo appena nato e ad un parlamento che garantisce al governo una maggioranza schiacciante, per cui il mio invito alla prima ministra Brnabic è stato anche quello di utilizzare questa opportunità. Quando si parla dell'Allargamento, qualche volta sembra di essere un po' in un circolo vizioso, perché questi paesi percepiscono un certo scetticismo da parte europea. Lo scetticismo naturalmente non è motivante per fare le riforme, le riforme non arrivano e quindi lo scetticismo aumenta. Quello che ho detto ai miei interlocutori è che è arrivato il momento di rompere questo circolo vizioso e fare in modo che lo scetticismo di Bruxelles si trovi davanti dei segnali importanti". (segue) (Seb)