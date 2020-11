Serbia-Italia: Scalfarotto, adesione della regione all'Ue è nel mutuo interesse (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario ha poi sottolineato l'intensità dei rapporti anche economici fra Italia e Serbia. Nella giornata di ieri Scalfarotto ha presenziato, presso la residenza dell'ambasciatore d'Italia Carlo Lo Cascio, alla presentazione della pubblicazione "Le aziende italiane in Serbia. L'evoluzione di un successo", la cui realizzazione è stata curata dalla Camera di Commercio italo-serba insieme all'ambasciata d'Italia. Lo studio fotografa con dati statistici precisi l'ampio panorama delle aziende a capitale italiano nella Repubblica di Serbia. "L'economia internazionale è in una fase di contrazione a causa della pandemia, però questo non toglie che l'anno scorso abbiamo fatto 3,5 miliardi di euro di interscambio con la Serbia, un numero importante. Siamo il secondo partner commerciale della Serbia e abbiamo 1.600 imprese a partecipazione italiana di cui 600 a capitale interamente italiano. Quasi 40 mila persone lavorano per queste aziende e il fatturato totale di queste 1.600 aziende corrisponde al 5,4 per cento del Pil serbo. Anche le importazioni dalla Serbia sono fatte da molte imprese italiane, per cui c'è un'interazione importante economica e dobbiamo continuare a lavorarci", ha osservato oggi Scalfarotto. (segue) (Seb)