Serbia-Italia: Scalfarotto, adesione della regione all'Ue è nel mutuo interesse (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario ha infine ribadito l'impegno per un prossimo vertice intergovernativo con la Serbia e per una Trilaterale a livello dei ministri degli Esteri anche con l'Albania, appena la situazione legata alla pandemia lo consentirà. Scalfarotto ha infine ricordato che il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha invitato il nuovo collega serbo, Nikola Selakovic, a compiere una visita a Roma. "I contatti si moltiplicano, è stato qui il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, è stato qui il ministro degli Esteri Di Maio e quello per gli Affari europei Amendola, adesso sono qua io. Nonostante la pandemia negli ultimi 12 mesi gli incontri sono stati tanti", ha osservato Scalfarotto. (segue) (Seb)