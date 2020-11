Imprese: Saras, scenario incerto non consente previsioni attendibili su andamento nel medio termine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione di indeterminatezza e continua evoluzione dello scenario attuale non consente di fornire previsioni attendibili sugli impatti che potranno determinarsi sui risultati economico finanziari del Gruppo Saras nel medio termine. È quanto si legge relativamente alla prevedibile evoluzione della gestione all’interno del resoconto intermedio di gestione approvato oggi dal consiglio di amministrazione. In particolare, si legge nella nota, le attese di fine luglio per l’avvio di una ripresa tra la seconda metà del 2020 e il primo trimestre del 2021 hanno dovuto confrontarsi con il marcato peggioramento dello scenario registrato nel terzo trimestre, in cui si è assistito a un’ulteriore inattesa riduzione dei crack dei prodotti, in particolare del diesel, principale prodotto della raffineria di Sarroch, e all’assenza di condizioni favorevoli sul mercato delle materie prime, con una mancata scontistica su alcuni grezzi tipicamente utilizzati da Saras come feedstock delle lavorazioni. Nell’assunzione di un rallentamento della ripresa, prevista oggi non prima della seconda metà del 2021, la società ha pertanto deciso di adottare alcune misure straordinarie per contenere gli effetti del perdurante scenario negativo, a partire dalla scelta di mantenere la raffineria operativa in funzione dell’economicità della lavorazione marginale, salvaguardando comunque la produzione di elettricità fondamentale per l’equilibrio della rete della Sardegna. (segue) (Com)