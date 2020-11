Imprese: Saras, scenario incerto non consente previsioni attendibili su andamento nel medio termine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la posizione finanziaria netta, prosegue la nota, si prevede che il livello della stessa possa subire un ulteriore peggioramento in funzione di uno scenario caratterizzato da bassa marginalità nel quarto trimestre, e del pagamento del saldo delle accise riferite ai mesi precedenti e dell’Iva, previsto nell’ultimo trimestre dell’anno. Al fine di ridurre il rischio di liquidità del Gruppo e contenere i potenziali impatti economico finanziari derivante dal persistere della crisi economica, conclude la nota, la società, in aggiunta ai finanziamenti a medio termine sottoscritti nel primo trimestre 2020, è in corso di definizione con alcuni primari istituti di credito il rafforzamento delle linee di credito a medio lungo termine, nonché la revisione di alcuni parametri finanziari sulle linee esistenti, per tener conto delle mutate condizioni di mercato. (Com)