Kosovo, ministra degli Esteri: "Merkel assuma ruolo più attivo nei negoziati con la Serbia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania deve avere un ruolo decisivo nella liberalizzazione dei visti per il Kosovo e nel dialogo tra il Kosovo e la Serbia. Lo ha detto la ministra degli Affari esteri del Kosovo, Meliza Haradinaj-Stublla, in un incontro con Christina Beinhoff, alto funzionario per la politica estera e la sicurezza presso l'Ufficio della cancelliera tedesca Angela Merkel. Haradinaj-Stublla ha dichiarato dopo l'incontro che i colloqui si sono concentrati su due questioni strategiche per il Kosovo: il processo di liberalizzazione dei visti e il dialogo con la Serbia."Abbiamo chiesto alla cancelliera Merkel di assumere un ruolo attivo per dare la necessaria direzione strategica alla conclusione di questi processi. Il diritto del Kosovo alla libertà di movimento deve essere formalizzato il prima possibile. Il dialogo con la Serbia non può avere altro esito se non il riconoscimento reciproco nei confini esistenti e in conformità con l'attuale ordine costituzionale", ha affermato.Secondo quanto riferito dall’emittente televisiva “Klan Kosova”, peraltro, la Germania si sarebbe attivata a livello diplomatico. Fonti della Tv kosovara affermano che l'idea di emendare la Costituzione del Kosovo per far posto alla costituzione dell'Associazione dei comuni a maggioranza serba è giunta proprio dalla Germania. Rispondendo a tale questione, un portavoce del governo federale tedesco non ha confermato queste indiscrezioni ma ha aggiunto che la Germania sostiene il rappresentante speciale dell'Ue, Miroslav Lajcak, in ogni fase del processo di mediazione. "Nell'approvazione degli accordi internazionali e della loro inclusione nelle legislazioni nazionali potrebbero essere necessari alcuni emendamenti, anche nella Costituzione nazionale. Quindi siamo pienamente d'accordo con il rappresentante dell'Ue per il dialogo, Miroslav Lajcak, secondo cui l'emendamento della Costituzione non dovrebbe essere governato come opzione", ha detto il funzionario tedesco. (Alt)