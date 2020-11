Germania-Kosovo: incontro ministri Esteri, ribadite solide relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri del Kosovo Meliza Haradinaj-Stublla ha incontrato ieri a Berlino l’omologo tedesco Heiko Maas. Durante il colloquio Haradinaj-Stublla ha detto che la Germania rimane un Paese alleato per il Kosovo e che Berlino è "la principale capitale europea". "La forte relazione tra il Kosovo e la Germania è costruita sui valori comuni di libertà, democrazia e pace duratura", ha detto dopo l'incontro la titolare della diplomazia. "Ho espresso la mia profonda gratitudine al ministro Maas per l'assistenza fornita dal governo tedesco al Kosovo durante la pandemia e per il suo fermo sostegno a mettere all'ordine del giorno la liberalizzazione dei visti durante la presidenza tedesca del Consiglio dell'Unione europea", ha detto. Secondo Haradinaj-Stublla, Maas da parte sua ha espresso l'impegno della Germania a mantenere attivo il dialogo Kosovo-Serbia nella finalizzazione di un accordo globale e giuridicamente vincolante. La ministra avrebbe sottolineato la necessità "urgente" di definire il dialogo in tre elementi chiave: durata, principi e obiettivo finale, che secondo lei deve sfociare nel riconoscimento reciproco. (Geb)