© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosovo: oggi premier Hoti a Roma e in Vaticano per incontri con Conte e Parolin - Il primo ministro del Kosovo, Avdullah Hoti, inizia oggi un visita a Roma. Secondo quanto riferito dai media di Pristina, Hoti sarà ricevuto questa mattina in Vaticano dal segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin, mentre nel pomeriggio è previsto un incontro con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Ad accompagnare il premier kosovaro la ministra degli Esteri, Meliza Haradinaj-Stublla, che su Twitter ha chiarito che incontrerà oggi l'omologo italiano, Luigi Di Maio, il presidente della commissione Affari esteri della Camera dei Deputati, Piero Fassino, e il ministro della Difesa Lorenzo Guerini. (Res)