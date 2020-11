Covid: Regimenti (Lega), medici base Lazio costretti a fare test e tamponi in condomini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'emergenza Covid accelera, il Lazio è sotto pressione e la situazione rischia di sfuggire di mano all'amministrazione regionale, nonostante il sistema sanitario dimostri una buona tenuta grazie all'impegno di medici, infermieri, anestesisti, operatori sociosanitari, farmacisti e di molte altre figure professionali che operano nel settore". Lo afferma in una nota Luisa Regimenti, eurodeputata della Lega e responsabile Sanità per il partito nel Lazio. Ma la possibilità di coinvolgere, ad esempio, i medici di base nel tentativo di allentare la pressione sugli ospedali e i punti di primo accesso come i pronto soccorso, per effettuare più test rapidi e tamponi, rischia di diventare un boomerang senza le necessarie tutele e garanzie. I medici di famiglia, infatti, nella maggior parte dei casi hanno lo studio in appartamenti privati all'interno di condomini, spesso molto affollati". (segue) (Com)