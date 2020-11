Libia: Stefania Craxi, non dimenticare pescatori sequestrati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nonostante il difficile momento che attraversiamo, è doveroso che la politica e le istituzioni tutte non dimentichino i componenti degli equipaggi dei pescherecci della marineria di Mazara del Vallo che, ormai da due mesi, si trovano detenuti in Libia e di cui non si hanno notizie". Lo afferma Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e vicepresidente della commissione Affari esteri. "Conosco la solerzia, l’impegno e la dedizione dei funzionari dell’unità di crisi della Farnesiana ma è evidente che per risolvere la questione, intollerabile per queste persone e per i loro cari ma altrettanto imbarazzante per il nostro Paese, serve mettere in campo una offensiva politica e diplomatica ai più alti livelli - spiega in una nota -. La vicenda dei sequestri dei pescherecci siciliani in acque internazionali antistanti il mare territoriale libico non è purtroppo una novità ed è una questione di cui io stessa, più volte, mi sono occupata nella mia esperienza di governo, con le ragioni della contesa che hanno radici datate nel tempo. Ma abbiamo sempre affrontato ogni accadimento con risolutezza e determinazione impedendo che venissero compiuti abusi su nostri connazionali e venisse umiliato il nostro Paese. E’ questa una vicenda che ci deve far riflettere sulla situazione libica in generale ma anche e soprattutto sul nostro ruolo nella Regione e nelle conflitto in atto”.(com)