- L'ambasciatrice italiana in Belgio, Elena Basile, ha ricordato via Twitter la giornata del 4 novembre, in cui l'Italia celebra l'Unità nazionale e delle Forze armate. "Esprimiamo la nostra gratitudine per il lavoro esemplare delle nostre Forze armate in tutto il mondo per garantire pace e stabilità", ha scritto. (Beb)