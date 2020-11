Covid: a Viterbo 68 nuovi positivi, sindaco "calo tra studenti, per ora non chiudo scuole"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I nuovi casi positivi al Covid-19 nella città di Viterbo oggi sono 68. Il sindaco di Viterbo, Giovanni Maria Arena, in una nota afferma: "Di questi, 12 sono giovani in età scolare. Leggendo i dati degli ultimi tre giorni, sempre con riferimento agli studenti, abbiamo 23 casi lo scorso 2 novembre, ieri 16 e oggi 12. È evidente una decrescita. Questo mi porta, almeno per questa settimana, a soprassedere con l'adozione di eventuali provvedimenti di chiusura delle scuole dell'obbligo e degli asili", aggiunge il sindaco che negli ultimi giorni aveva paventato la possibilità. "Sto costantemente monitorando la situazione, con un occhio particolarmente attento a quello che succede nelle scuole, dove ricordo esserci il massimo rispetto dei protocolli anti Covid. Nell'ultimo dpcm la regione Lazio viene considerata zona verde. Ciononostante, qualora nei prossimi giorni dovessero verificarsi nuove impennate di contagi tra gli alunni, procederò con l'adozione dei provvedimenti che al momento riterrò più opportuni. Con i dati di oggi, considerando il numero di persone guarite, nella città di Viterbo, al momento, siamo complessivamente a circa mille casi positivi al Covid-19". conclude il sindaco Arena. (Com)