Usa: Washington si ritira ufficialmente dall'accordo sul clima di Parigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno ufficialmente abbandonato l'accordo di Parigi sul clima. Il recesso, annunciato dal presidente uscente Donald Trump esattamente un anno fa, entra effettivamente in vigore a partire da oggi, 4 novembre, il giorno dopo le elezioni presidenziali. “L'accordo sul clima di Parigi svantaggia gli Stati Uniti a vantaggio esclusivo di altri Paesi, lasciando i lavoratori americani – che amo – e i contribuenti ad assorbire il costo in termini di posti di lavoro persi, salari più bassi, fabbriche chiuse e produzione economica notevolmente ridotta”, aveva dichiarato Trump in un discorso al Rose Garden tenuto nel giugno 2017. La decisione è stata celebrata da molti negli ambienti repubblicani, anche se i democratici e gli ambientalisti lamentano le implicazioni che l'uscita degli Stati Uniti avrà per il clima e l'economia Usa. L’ex vicepresidente e candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, si è impegnato a far rientrare gli Stati Uniti nell'accordo di Parigi il primo giorno in carica nel caso in cui venisse eletto, una mossa che lascerebbe gli Stati Uniti fuori dall'accordo per poco più di tre mesi.(Nys)