Covid: Pd Campidoglio, commissione urgente Mobilità su 50 per cento passeggeri tpl

- "Da domani il servizio di trasporto pubblico della capitale dovrà attenersi alle nuove disposizioni del Dpcm emanato questa notte. Le metro, i bus e i tram potranno avere una capienza massima di passeggeri pari al 50 per cento della disponibilità". Così in una nota il gruppo capitolino del Pd. "Da molte settimane come gruppo abbiamo chiesto l'affiancamento ai mezzi dell'Atac e della Roma tpl dei pullman granturismo delle società private attualmente fermi nelle rimesse per inutilizzo. I fondi regionali e quelli statali per rafforzare il TPL della capitale sono stati usati solo in parte. E' evidente che in questa situazione non saranno sufficienti i bus reperiti dalla Roma Tpl che entreranno in servizio su 7 linee più affollate negli orari di punta. Ci domandiamo come potranno essere scongiurati, in queste condizioni ulteriori assembramenti su bus e metro. E' per questo motivo che abbiamo chiesto una commissione mobilità urgente relativa all'emergenza Covid. Qualora la nostra richiesta dovesse cadere nel vuoto, come sta accadendo troppo spesso rispetto a tutte le richieste di commissione relative all'emergenza Covid, siamo pronti a chiedere una commissione trasparenza urgente. L'assessore Calabrese deve spiegare come intende ripianificazione il Tpl locale alla luce delle nuove restrizioni e i tempi che prevede per l'utilizzo dei bus turistici per il rafforzamento delle linee Atac più utilizzate visto che deve essere espletato un bando europeo i cui tempi non sono certamente brevi" , conclude la nota. (Com)