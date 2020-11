Sardegna: giornata Forze Armate, presidente Solinas plaude impegno militari italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della Regione Sardegna, Christian Solinas, in occasione della giornata delle Forze Armate e dell'Unità Nazionale, ha ricordato l'impegno dei militari italiani in favore della popolazione. "Un abbraccio ideale, a nome del popolo sardo, va in questa giornata - dice il presidente Solinas - ai militari della Brigata Sassari, orgoglio di tutta la Sardegna, impegnati in questo momento in Libano in una importante e delicata missione di pace, distinguendosi in operazioni di alto valore umanitario". "Fondamentale e prezioso - conclude il Presidente - è anche il supporto che le Forze Armate stanno fornendo alle istituzioni civili nella lotta alla pandemia, garantendo la loro qualificata presenza in campo sanitario". (Rsc)