Speciale difesa: ministro sloveno, saranno 3 mila i siti della seconda fase del test di massa

- Al momento le squadre destinate alle operazioni di testing di massa in Slovacchia nel fine settimana sono 2.993. Lo ha detto il ministro della Difesa slovacco, Jaroslav Nad, ripreso dall'agenzia di stampa "Tasr". I siti in cui avverranno i tamponi sono all'incirca 3 mila. Nad ha spiegato che lo sforzo degli organizzatori è diretto a mantenere un numero di squadre di personale medico che si avvicini a quello della prima fase nello scorso fine settimana. Da quanto risulta finora "sembra che l'85 per cento delle squadre originali sarà preservato", ha detto il ministro. Lo scorso fine settimana la Slovacchia ha compiuto 3.625.332 tamponi, di cui 38.359 sono risultati positivi al coronavirus. Questo è l'esito definitivo della prima fase del test di massa, svoltasi sabato e domenica scorsi, che il primo ministro Igor Matovic ha illustrato ai giornalisti nel corso di una conferenza stampa. (Vap)