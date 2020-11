Imprese: "Spazio Cdp" apre a Modena (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coinvolgimento delle Fondazioni nelle iniziative che Cdp porta avanti di concerto con le Regioni e le Provincie autonome, consente di aumentare la leva finanziaria e l'efficacia degli interventi a supporto della crescita del tessuto economico-sociale. Con lo stesso obiettivo, è stato firmato da Cdp, Fondazione di Modena, Fondazione cassa dei risparmi di Forlì e Fondazione cassa di risparmio di Parma un protocollo d'intesa per la promozione di iniziative di potenziamento del sistema infrastrutturale, di sviluppo urbano sostenibile e di rilancio economico del territorio. In base a quest'intesa, le parti collaboreranno per individuare azioni di sviluppo nelle seguenti aree: supporto tecnico e finanziario verso le imprese e gli enti pubblici per la realizzazione, ad esempio, di progetti infrastrutturali, percorsi di formazione manageriale, progetti di innovazione e filiera, eventuale coinvolgimento nelle iniziative che Cdp porta avanti con le Regioni a supporto della crescita del tessuto imprenditoriale locale. L'accordo tra Cdp, Fondazione di Modena e Camera di Commercio di Modena, ha l'obiettivo di individuare la sede del punto informativo Cdppresso gli spazi della stessa Camera di Commercio, per garantire supporto e vicinanza a imprese ed enti pubblici. L'inaugurazione dello "Spazio Cdp" a Modena, avvenuta in forma virtuale nel pieno rispetto dell'ultimo Dpcm, è stata anche l'occasione per annunciare l'avvio del Fondo "Mobility & Digital Acceleration" e dell'acceleratore Motor Valley Accelerator. Il progetto, compreso tra le iniziative del "Fondo Acceleratori" gestito da Cdp Venture Capital Sgr e realizzato grazie alla sinergia con Fondazione di Modena e UniCredit, si propone di favorire lo sviluppo di start-up innovative nel settore automotive e mobility, nonché la creazione e lo sviluppo di ulteriori programmi di accelerazione in ambiti sinergici e complementari collegati alla mobilità. Con particolare attenzione ai temi dell'innovazione e della sostenibilità. (segue) (Com)