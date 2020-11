Imprese: "Spazio Cdp" apre a Modena (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'inaugurazione dello Spazio Cdp di Modena rappresenta non solo l'apertura del primo ufficio informativo della Cassa per le imprese e le pubbliche amministrazioni dell'Emilia-Romagna, ma anche l'occasione per lanciare un importante strumento a supporto del settore Automotive. Con l'obiettivo di far crescere in Italia uno dei più importanti ecosistemi di innovazione al mondo in questo ambito, il Motor Valley Accelerator farà leva sulle aziende già presenti nell'area, per favorire investimenti nel capitale umano e stimolare la crescita delle migliori start-up italiane", ha dichiarato il Presidente di Cassa depositi e prestiti, Giovanni Gorno Tempini, secondo cui Cdp "ribadisce così il suo impegno verso il territorio e la crescita del Paese. Impegno testimoniato dal solido legame con le imprese, dallo storico rapporto con le pubbliche amministrazioni locali e dalla stretta e sinergica collaborazione con le Fondazioni di Modena, Parma e Forlì". Secondo l'amministratore delegato di Cdp, Fabrizio Palermo, "l'accordo firmato oggi testimonia e rafforza il legame di Cassa depositi e prestiti con il territorio, reso ancora più solido dalla partnership con le Fondazioni di Modena, Forlì e Parma, con le quali condividiamo parte della nostra missione istituzionale. In questa fase di emergenza, l'impegno di Cdp si è ulteriormente rafforzato con nuove misure straordinarie per favorire la ripartenza e sostenere le imprese, le pubbliche amministrazioni e lo sviluppo delle infrastrutture". (segue) (Com)