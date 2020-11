Imprese: "Spazio Cdp" apre a Modena (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi più che mai - ha aggiunto Palermo - siamo pronti a supportare le economie locali facendo sistema con il tessuto imprenditoriale, il settore bancario e gli enti radicati sul territorio, come le Fondazioni bancarie. Ne è testimonianza l'acceleratore che lanciamo oggi attraverso il Fondo nazionale innovazione, in collaborazione con aziende italiane ed estere leader del settore: il Motor Valley Accelerator, dedicato al mondo dell'automotive. Si tratta del primo di una rete di acceleratori fisici intesi come luoghi di incontro, sul territorio, che impatteranno su settori strategici, saranno circa 20 entro il 2021. Si inseriscono nella strategia di Cdp per favorire lo sviluppo delle start-up italiane e dimostrano ancora una volta il nostro essere espressione di un capitale paziente, ma anche dinamico". "L'apertura a Modena di un punto informativo regionale della Cassa depositi e prestiti presso la sede della Camera di Commercio – ha dichiarato il presidente della Fondazione di Modena, Paolo Cavicchioli – è un importante segnale di attenzione alle istanze della nostra comunità. L'inaugurazione del punto informativo offre l'opportunità di avvicinare le imprese e le pubbliche amministrazioni ai nuovi prodotti di Cdp in un territorio, come quello modenese, caratterizzato da una rilevante industria manifatturiera. Crediamo che la collocazione dello sportello presso la Camera di Commercio potrà favorire il dialogo tra imprese e Cassa depositi e prestiti promuovendo lo sviluppo economico del territorio". (Com)