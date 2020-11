Imprese: Intesa Sanpaolo, vantaggi competitivi consentono di fronteggiare nuove tendenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le tendenze del nuovo contesto trovano Intesa Sanpaolo preparata grazie ai vantaggi competitivi del Gruppo. È quanto si legge nel resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2020 approvato oggi dal consiglio di amministrazione. In particolare, l’aumento della domanda di protezione della salute, del risparmio e delle attività economiche delle aziende vede Intesa Sanpaolo in una posizione di leadership nel wealth management and protecion, e impegnata nel rafforzamento nel settore salute con l’acquisizione di Rbm. Al maggior grado di rischio, prosegue la nota, la banca è in grado di far fronte grazie ad un’efficace gestione proattiva del credito e partnership strategiche con primari operatori industriali attivi nella gestione dei crediti deteriorati. Intesa Sanpaolo è poi fortemente impegnata nella digitalizzazione della clientela e dell’operatività: già oltre 63 mila persone nel Gruppo lavorano in modalità smart, e dal 2018 sono state razionalizzazione oltre mille filiali; in aggiunta, la banca si posizione ai vertici europei per funzionalità di app mobile grazie ad una forte proposta digitale, con circa 10,1 milioni di clienti multicanale e 6,2 che utilizzano l’app di Intesa. (Com)