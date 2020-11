Sardegna: operativo da domani il primo hotel Covid della provincia di Oristano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà operativo da domani il primo hotel Covid della provincia di Oristano, dedicato a ospitare persone positive al Covid impossibilitate a isolarsi nella propria abitazione e pazienti in via di guarigione che non necessitano più di cure ospedaliere. Si tratta dell'hotel Mistral di Oristano che risulta nella liste delle strutture alberghiere che hanno partecipato al bando per l'individuazione di strutture idonee Le Usca, Unità speciali di continuità assistenziale, si sono occupate della formazione del personale della struttura recettiva sui percorsi e sicurezza e continueranno a svolgere attività di controllo delle procedure e garantire l'assistenza dei pazienti-ospiti. Nell'hotel, operativo con quaranta camere a disposizione, sono stati conclusi anche gli ultimi adeguamenti e da domani saranno trasferiti i primi pazienti. (segue) (Rsc)