Cina: Ant Group rimborsa investitori dopo stop quotazione alle Borse di Hong Kong e Shanghai (3)

- Il 2 novembre le principali autorità di regolamentazione finanziaria della Cina hanno convocato il fondatore di Ant Group, Jack Ma, e due alti dirigenti a un incontro durante il quale è emerso che la redditizia attività di prestito online della società deve affrontare un controllo più severo da parte del governo. Quella che era attesa come la più grande Ipo del mondo è incorsa in ostacoli normativi poiché la Cina sta rafforzando la regolamentazione sui prestatori online. L'Autorità di regolamentazione bancaria e assicurativa cinese ha pubblicato ieri una bozza di regole sui piccoli istituti di credito, ponendo limiti alle loro aree operative, leva finanziaria e licenze. Come riferisce il "Quotidiano del popolo", le agenzie di regolamentazione sostengono il principio di "apertura, equità e giustizia" nel mercato dei capitali e quando scoprono problemi, devono risolverli e correggerli in modo risoluto. La sospensione della quotazione di Ant Group è proprio per salvaguardare meglio i diritti e gli interessi dei consumatori finanziari, salvaguardare gli interessi degli investitori e mantenere il sano sviluppo a lungo termine del mercato dei capitali. (Cip)