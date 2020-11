Covid: Occhiuto (FI), insensato chiudere Calabria, Regioni di sinistra hanno trattamento di favore?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roberto Occhiuto, vicecapogruppo vicario di Forza Italia alla Camera dei deputati, sottolinea che "dichiarare la Calabria 'zona rossa', con il conseguente lockdown che ne conseguirà, è una decisione inspiegabile e molto grave. Il governo - continua il parlamentare in una nota - si sta assumendo una responsabilità politica incredibile, non suffragata, tra l'altro, da evidenze scientifiche. Non neghiamo la situazione complicata, che accomuna l'intero Paese, ma per far fronte all'emergenza occorre aumentare i posti letto in terapia intensiva e potenziare le strutture ospedaliere". L'esponente di FI aggiunge: "La sanità ha dei problemi? I problemi esistono anche in altre Regioni del Mezzogiorno, Campania e Puglia su tutte. O dobbiamo pensare che i territori governati dalla sinistra abbiano dal governo nazionale un trattamento di favore? La Calabria non deve chiudere, in questo momento nel nostro territorio il rapporto tra tamponi e contagiati è intorno al 10 per cento, nel resto del Paese siamo abbondantemente sopra al 15 per cento. Si può chiudere una Regione affidandosi solo al famigerato indice Rt? L'esecutivo non dovrebbe approfondire i numeri reali dell'epidemia in ogni angolo della Penisola?". (segue) (Com)