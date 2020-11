Covid: Occhiuto (FI), insensato chiudere Calabria, Regioni di sinistra hanno trattamento di favore? (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Occhiuto, "i cittadini calabresi, gli imprenditori, i lavoratori, non meritano di subire questo assurdo trattamento. La nostra fragile economia ne uscirebbe devastata, chiuderebbero migliaia di attività produttive e ci sarebbe un'esplosione della disoccupazione. Il tutto a favore della criminalità organizzata che vede nel possibile nuovo lockdown una gallina dalle uova d'oro. Palazzo Chigi ci ripensi - conclude il deputato di Forza Italia - e riveda immediatamente questa insensata decisione". (Com)