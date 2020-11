Imprese: Intesa Sanpaolo, al 30 settembre utile netto contabile pari a 6,376 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi nove mesi del 2020 Intesa Sanpaolo ha registrato un utile netto contabile pari a 6,376 miliardi di euro, a 3,112 escludendo il goodwill negativo originato dall’acquisizione di Ubi Banca da allocare nel quarto trimestre 2020 a oneri di integrazione, miglioramento dell’efficienza e accelerazione della riduzione del profilo di rischio. È quanto si legge nel resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2020 approvato oggi dal consiglio di amministrazione. Stando alla nota, l’importo del goodwill negativo è da considerarsi provvisorio, perché sarà rideterminato definitivamente in occasione del bilancio 2020 a seguito della finalizzazione del processo di Ppa (Purchase price allocation) tramite il calcolo puntuale alla data di acquisizione dei fair value delle attività identificabili acquisite e delle passività assunte del Gruppo Ubi Banca. Escludendo anche i due mesi di apporto di Ubi, prosegue la nota, l’utile netto è pari a 3,073 miliardi, in lieve calo rispetto ai 3,31 registrati nello stesso periodo del 2019 ma superiore ai circa tre miliardi di euro di utile netto minimo previsto per l’esercizio 2020. (Com)