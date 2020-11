Imprese: Intesa Sanpaolo, nei primi nove mesi costi operativi in calo ed elevata efficienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi nove mesi dell’anno Intesa Sanpaolo ha registrato costi operativi in diminuzione del 3,7 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Stando al resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2020 approvato oggi dal consiglio di amministrazione, si riscontra elevata efficienza con un cost/income al 50,2 per cento escludendo l’apporto di Ubi Banca (al 50,7 per cento includendolo), tra i migliori nell’ambito delle maggiori banche europee; Si registra poi un costo del rischio annualizzato pari a 44 centesimi di punto escludendo l’impatto delle rettifiche per i futuri impatti di Covid-19, rispetto ai 53 dell’esercizio 2019. (Com)