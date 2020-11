Scuola: dpcm, restano sospesi viaggi istruzione e gemellaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Restano sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (Pcto). E' quanto stabilisce il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri che contiene le nuove misure per il contenimento della diffusione del Covid-19. Il ministero dell’Istruzione - in una nota - fa sapere che nelle sue articolazioni centrali e territoriali accompagnerà le istituzioni scolastiche nell’attuazione delle nuove disposizioni. È prevista l’emanazione di un’apposita nota esplicativa. (Rin)