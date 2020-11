Scuola: dpcm, sospeso concorso straordinario per secondaria primo e secondo grado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dpcm sospende "lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private". Da domani e fino al 3 dicembre prossimo, dunque, sono sospese le prove del concorso straordinario per la scuola secondaria di primo e secondo grado che saranno comunque ricalendarizzate. Ad oggi, intanto, oltre il 60 per cento dei candidati ha già svolto le prove. Il Ministero avvierà la correzione degli scritti delle procedure già effettuate. E' quanto stabilisce il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri che contiene le nuove misure per il contenimento della diffusione del Covid-19. (Rin)