Usa: imprenditore russo Deripaska, le presidenziali sono state vinte dalla Cina

- Donald Trump non vuole, ma dovrà andarsene dalla Casa Bianca: lo ha dichiarato l'imprenditore russo Oleg Deripaska, secondo il quale la vittoria alle elezioni statunitensi "dovrebbe essere assegnata alla Cina", che "non ha avuto paura di correre rischi" e ha preso "decisioni atipiche". "È chiaro che Trump non vuole andarsene, ma dovrà farlo. Questa è la forza della democrazia, anche se duramente battuta dal virus di Wuhan. La vittoria va data alla Cina, che non ha avuto paura di rischiare. Sembra che il mondo rimarrà scioccato molte volte dalle decisioni non standard del presidente Xi Jinping", ha scritto sul suo canale Telegram l'imprenditore russo.(Rum)