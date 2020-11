© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Resteranno in presenza la scuola dell’infanzia, i servizi educativi per l’infanzia, la primaria e il primo anno della scuola secondaria di primo grado. Le attività didattiche in tutti gli altri casi si svolgeranno esclusivamente con modalità a distanza. E' quanto stabilisce il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri che contiene le nuove misure per il contenimento della diffusione del Covid-19. (Rin)