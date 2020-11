Imprese: Intesa Sanpaolo, al 30 settembre migliora qualità credito, riduzione Npl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi nove mesi dell’anno Intesa Sanpaolo ha registrato un miglioramento della qualità del credito, soprattutto a seguito dell’efficacia della gestione proattiva del credito senza oneri straordinari per gli azionisti. Stando al resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2020, approvato oggi dal consiglio di amministrazione, è stata riscontrata una riduzione dei crediti deteriorati, al lordo delle rettifiche di valore, pari a circa 2,7 miliardi di euro, e di circa 24 dal dicembre 2017 (di circa 11 miliardi escludendo le operazioni Intrum e Prelios) realizzando già il 94 per cento dell’obiettivo di riduzione previsto per l’intero quadriennio del Piano di Impresa 2018-2021. Lo stock di crediti deteriorati, prosegue la nota, scende a settembre 2020, rispetto a dicembre 2019, del 7,5 per cento al lordo delle rettifiche di valore, e del 7,2 per cento al netto. L’incidenza dei crediti deteriorati sui crediti complessivi a settembre 2020 è stata pari al 6,9 per cento al lordo delle rettifiche di valore, e al 3,3 per cento al netto, escludendo l’apporto di Ubi Banca. Sono stati poi riscontrati elevati livelli di copertura dei crediti deteriorati: un livello di copertura specifica dei crediti deteriorati al 54,4 per cento a fine settembre 2020 escludendo l’apporto di Ubi Banca, con una copertura specifica della componente costituita dalle sofferenze al 64 per cento, sempre escludendo l’apporto di Ubi. (Com)