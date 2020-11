Spagna: ministra Finanze Montero, grande capacità di resistenza dell'economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati del mese di ottobre in Spagna dimostrano "la grande capacità di resistenza" dell'economia spagnola, nonostante i suoi mali endemici, tra i quali ha "la precarietà del lavoro e le piccole dimensioni delle sue imprese". Lo ha affermato oggi la ministra delle Finanze e portavoce del governo, María Jeus Montero, prima di un incontro con l'Unione generale dei lavoratori (Ugt), evidenziando come l'aumento di quasi 114 mila nuovi affiliati all'Istituto di previdenza sociale rappresenta una crescita "robusta e solida" nonostante le dure misure restrittive approvate dall'esecutivo e dalle Comunità autonome per tentare di arginare la pandemia del coronavirus. La ministra ha poi sottolineato che i dati del mese scorso dimostrano che i provvedimenti adottati per proteggere i lavoratori e le aziende, come la cassa integrazione straordinaria (Erte) si sono rivelati efficaci ma dato che la capacità di resistenza delle aziende "non è illimitata" è necessario continuare a lavorare per contenere i focolai. Il segretario dell'Ugt, Pepe Alvarez, ha concordato sui buoni dati sul fronte dell'occupazione ma ha aggiunto che il numero di disoccupati in Spagna è "drammatico".(Spm)