Imprese: Intesa Sanpaolo, nei nove mesi patrimonializzazione molto solida, attività liquide per 235 miliardi

- Nei primi nove mesi dell’anno Intesa Sanpaolo ha registrato una patrimonializzazione molto solida, con coefficienti patrimoniali su livelli largamente superiori ai requisiti normativi: al 30 settembre 2020, deducendo dal capitale circa 2,3 miliardi di euro di dividendi maturati nei primi nove mesi, il common equity tier 1 ratio pro forma a regime è risultato pari al 15,2 per cento (15,9 escludendo l’acquisizione di Ubi Banca), livello top tra le maggiori banche europee. Stando al resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2020 approvato dal Cda, a fine settembre si registrano attività liquide per 235 miliardi di euro ed elevata liquidità prontamente disponibile per 150 miliardi. Risultano poi ampiamente rispettati i requisiti di liquidità Liquidity coverage ratio e Net stable funding ratio di Basilea 3. Le operazioni di finanziamento con Bce per ottimizzare il costo del funding e sostenere gli investimenti delle aziende clienti, prosegue la nota, si sono attestato al 30 settembre a circa 70,9 miliardi di euro. Sul fronte del sostegno all’economia reale, la banca segnala al 30 settembre circa 66 miliardi di euro di nuovo credito a medio-lungo termine, con circa 59 miliardi in Italia e 47 erogati a famiglie e Pmi. Sono circa 7.600 le aziende italiane riportate in bonis da posizioni di credito deteriorato nei primi nove mesi 2020, e circa 120 mila dal 2014, preservando rispettivamente circa 38 e 60 mila posti di lavoro. (Com)