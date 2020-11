© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iraq: consigliere premier Kadhimi arrestato con accusa di corruzione - Le forze di sicurezza speciali dell’Iraq hanno arrestato Raad al Haris, consigliere del primo ministro Mustafa al Kadhimi ed ex sottosegretario al ministero dell’Elettricità, accusato di cattiva gestione e corruzione. Lo riferisce il quotidiano panarabo "Asharq al Awsat". Si tratta del primo arresto di questo tipo ai danni di un consigliere del primo ministro iracheno. Il dossier della corruzione al ministero dell’Elettricità è tra i più critici della politica irachena recente: il ministero ha speso a partire dal 2003 più di 60 miliardi di dollari, secondo cifre ufficiali, ma non è riuscito a costruire un sistema di energia elettrica e il paese continua a lamentare una grave carenza infrastrutturale. Data la natura difficile e complessa del settore elettrico e lo spreco di fondi associati ad esso, il parlamento iracheno ha deciso lo scorso settembre di formare una commissione speciale per indagare sui contratti relativi all’elettricità. Ad oggi la commissione non ha ancora annunciato i risultati dell’inchiesta. Lo scorso agosto, i giudici iracheni avevano emesso un divieto di viaggio per Luay al Khateeb, ministro dell’Elettricità nel governo del premier Adil Abd al Mahdi, e un altro funzionario del ministero. (segue) (Res)