I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iraq: ministero Pianificazione, investimenti e stipendi priorità bilancio 2021 - Il ministero per la Pianificazione dell’Iraq ha confermato che la prosecuzione dei progetti di investimento e il pagamento degli stipendi dei dipendenti pubblici figurano fra le principali priorità del governo bilancio 2021. Il sottosegretario Maher Hammad Johan ha dichiarato al quotidiano iracheno “Al Sabah” che i progetti di investimento permetteranno al settore privato di “entrare con forza nel mercato del lavoro”, e forniranno occasioni di lavoro ai disoccupati del paese. Per altro verso, secondo Johan, oltre a cercare di distribuire gli stipendi agli impiegati lo Stato "cercherà di offrire servizi a tutto il popolo, per fornire condizioni di vita dignitose a tutti i cittadini". (segue) (Res)