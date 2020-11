© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iraq: fondato nuovo movimento sciita "Ahdallah" filo-iraniano - Il religioso sciita Hashim al Haidari, vicino all’Iran, ha annunciato in Iraq la fondazione del nuovo movimento “Ahdallah”. Lo riferisce oggi il portale iracheno "Shafaq news". In occasione della fondazione, Al Haidari ha dichiarato che “saremo (...) i figli dell’imam Khamenei e dell’imam Khomeini in Iraq”. Il segretario generale del nuovo movimento ha inoltre detto che i membri del gruppo seguiranno l’ayatollah iracheno Ali al Sistani. Parlando della situazione politica in Iraq, Al Haidari ha detto che il movimeno non intende partecipare alle elezioni e non vi parteciperà, anche se “dirigeremo il popolo a scegliere i candidati e le coalizioni adeguate”. (segue) (Res)