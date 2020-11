© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano: media locali, partiti d’accordo su governo a 18 ministri - Un accordo sarebbe stato raggiunto fra le forze politiche libanesi riguardo al numero dei ministri del prossimo governo, in tutto 18, e ora si starebbe discutendo unicamente della distribuzione dei portafogli ministeriali. Lo ha riferito l’emittente libanese "Lbci tv", secondo cui “tutti stanno mostrando la volontà di facilitare il processo di formazione” dell’esecutivo. Sarebbero inoltre intervenuti il presidente del parlamento, Nabih Berri, e il capo della Sicurezza generale, Abbas Ibrahim, “mantenendo contatti con tutti i partiti fra voci di sviluppi positivi”. Intanto l’emittente “Al Jadeed” ha riferito che anche il campo del presidente della Repubblica, Michel Aoun, potrebbe accettare un governo a 18 ministri, in cambio del portafoglio dell’energia. Secondo voci circolate nei giorni scorsi, oggi il premier designato Saad Hariri dovrebbe incontrare nuovamente il presidente Aoun per discutere della formazione del governo. (Res)