© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Usa: premier sloveno Jansa, è chiaro che il popolo ha scelto Trump - E' piuttosto chiaro che il popolo statunitense ha eletto Donald Trump come presidente per altri quattro anni: lo ha scritto su Twitter il primo ministro sloveno Janez Jansa diffondendo alcuni dati relativi al voto di ieri. "Ulteriori ritardi e la negazione dei fatti da parte dei media, rendono soltanto più grande il trionfo finale di Trump", ha dichiarato Jansa congratulandosi con il presidente Usa per il risultati importanti ottenuti nel paese. Già prima del voto il premier sloveno aveva esternato il suo sostegno alla rielezione di Trump, osservando che lo sfidante democratico Joe Biden sarebbe stato un presidente "troppo debole" per guidare gli Usa. (segue) (Res)