© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina: Pechino annuncia risposta adeguata a vendita di droni Usa a Taiwan - Gli Stati Uniti hanno inviato segnali sbagliati alle forze militari di Taiwan sul potenziale accordo di vendita di droni: la Cina fornirà una risposta adeguata e necessaria in base all'evoluzione della situazione. Lo ha dichiarato oggi in conferenza stampa a Pechino il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, in risposta all'annuncio da parte del dipartimento di Stato degli Stati di una potenziale vendita di quattro sofisticati droni aerei a Taiwan. "La vendita di armi degli Stati Uniti a Taiwan ha gravemente violato il principio di 'una sola Cina' e i tre comunicati congiunti sino-statunitensi. Ha gravemente interferito negli affari interni della Cina, minato la sovranità e gli interessi di sicurezza del Paese e ha lanciato segnali errati alle forze separatiste e indipendentiste di Taiwan. Ciò danneggia gravemente le relazioni sino-statunitensi e la pace e la stabilità attraverso lo Stretto. La Cina si oppone fermamente a questo ed esorta gli Stati Uniti a interrompere la vendita di armi a Taiwan e i legami militari con l'Isola per non causare ulteriori danni alle relazioni tra Pechino e Washington e alla pace e alla stabilità attraverso lo stretto di Taiwan", ha affermato Wang. (segue) (Res)