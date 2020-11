© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: coronavirus, i casi attivi scendono a meno di 534 mila - I casi di coronavirus in India, aggiornati a questa mattina alle 8 (ora di Nuova Delhi), sono saliti a 8.313.877, con 123.611 decessi e 7.656.478 pazienti guariti o dimessi dagli ospedali; i casi attivi sono 533.787, pari al 6,55 per cento del totale. Lo ha reso noto il ministero della Sanità. Nelle ultime 24 ore nel paese sono stati registrati 46.253 nuovi casi e 503 decessi. Il tasso di letalità è dell’1,49 per cento e quello di recupero del 92,09 per cento. Ieri sono stati effettuati 1.209.609 test e il totale ha raggiunto 112.998.959, secondo i dati del Consiglio indiano per la ricerca medica (Icmr). Tutti i 35 Stati e Territori dell’Unione sono interessati dalla trasmissione del virus e il Maharashtra è il più colpito, anche se con un numero di casi attivi in diminuzione; il lockdown è stato prorogato fino al 30 novembre. Nuova Delhi, il Kerala, il Bengala Occidentale e il Manipur sono in controtendenza rispetto alla tendenza nazionale al calo dei casi attivi. L’India è al secondo posto al mondo per contagi dopo gli Stati Uniti e al terzo per decessi, dopo Usa e Brasile. (segue) (Res)