- Coree: uomo nordcoreano in custodia di militari sudcoreani dopo attraversamento confine - Un uomo nordcoreano è entrato in Corea del Sud attraverso il confine orientale ed è stato preso in custodia dai militari sudcoreani. Lo ha reso noto oggi lo Stato maggiore della Difesa di Seul, ipotizzando un tentativo di fuga. Secondo la ricostruzione fornita, l’uomo è entrato ieri sera attraversando il confine in corrispondenza della contea di Goseong; il suo passaggio è stato rilevato dalle apparecchiature di sorveglianza del Sud ed è scattata una vasta operazione di ricerca, fino alla cattura questa mattina. È stata aperta un’indagine sul mancato funzionamento di alcuni sensori. Secondo la Difesa sudcoreana non sono state rilevate manovre insolite da parte dell’Esercito del Nord. L’uomo era disarmato e probabilmente è un civile. L’ultima diserzione nota di un militare nordcoreano, invece, risale al dicembre 2018. A giugno del 2019, quattro nordcoreani giunsero in barca nella città della costa orientale di Samcheok. A luglio di quest’anno, la Corea del Nord ha denunciato che un suo disertore era fuggito e poi rientrato. (segue) (Res)