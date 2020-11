© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coree: riprendono visite in area demilitarizzata, Seul rinnova appello alla comunicazione - Il ministro dell’Unificazione della Corea del Sud, Lee In-young, in occasione dell’apertura odierna di un centro di supporto turistico nel villaggio smilitarizzato di confine di Panmunjom, ha rinnovato l’appello alla Corea del Nord a ripristinare i canali di comunicazione interrotti. Le visite dell’area di sicurezza congiunta e di altri siti all’interno della zona demilitarizzata sono state autorizzate in via sperimentale da oggi con un numero limitato di visitatori, dopo essere state interrotte nell’ottobre dello scorso anno per arginare la diffusione della peste suina africana. L’inaugurazione ufficiale è in programma venerdì 6 novembre. Lee ha anche auspicato che l’ufficio di collegamento congiunto inter-coreano recentemente demolito venga ricostruito e che riprendano le riunioni di famiglie separate dalla guerra di Corea del 1950-53. A giugno il governo nordcoreano ha fatto demolire l’ufficio di collegamento nella sua città di confine di Kaesong e ha tagliato tutte le linee di comunicazione transfrontaliere, reagendo al lancio di volantini oltre il confine intercoreano da parte di gruppi di opposizione al regime di Pyongyang che operano nel Sud. Finora il Nord non ha risposto ai numerosi inviti del Sud a riattivare le comunicazioni. (Res)