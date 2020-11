I fatti del giorno - Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Conte firma il dpcm: ecco tutte le misure in vigore fino al 3 dicembre - Poco prima della mezzanotte il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il nuovo dpcm contenente ulteriori misure restrittive per il contenimento dei contagi da Covid-19. Le disposizioni dovrebbero in gran parte ricalcare quelle delineate nella bozza circolata nella serata di ieri, 3 novembre. Dalle ore 22 alle ore 5 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche, per tutto l’arco della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. E' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori - Regioni o parti di esse - individuati con ordinanza del ministro della Salute, che si collocano in uno "scenario di tipo 4" e con un livello di rischio "alto", nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.Covid: Mattarella, giorni difficili, li supereremo insieme - “Insieme supereremo questi giorni difficili così come insieme abbiamo costruito la Repubblica, libera e prospera”. Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, in occasione del giorno dell’Unità nazionale e della giornata delle forze armate, che ricorrono oggi. “Le donne e gli uomini delle forze armate, con la prontezza e la professionalità che li contraddistingue, dimostrano, ancora una volta, il loro essere risorsa preziosa e insostituibile, in armonia con le altre articolazioni dello Stato - aggiunge il capo dello Stato -. Il loro operato, silenzioso ed efficace, e la loro genuina dedizione suscitano orgoglio e profonda riconoscenza in tutto il Paese”.Brusaferro: "Sempre più anziani contraggono il Covid" - In questa seconda ondata di Covid-19 sta crescendo il numero di persone anziane che sta contraendo l’infezione. Lo ha detto Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità, in audizione in commissione Affari sociali della Camera. Parlando dell'età mediana dei pazienti affetti da coronavirus, Brusaferro ha spiegato che se ad inizio pandemia si erano sfiorati "i 70 anni, poi a ferragosto si è arrivati sotto i 30, a settembre-ottobre a 40 anni e ora sta crescendo. Questo dato significa che un numero crescente di persone anziane sta contraendo l’infezione". "La circolazione del virus è particolarmente attiva, sostanzialmente in tutti i Paesi europei. In Italia c'è una incidenza molto elevata con un picco significativo nelle ultime settimane" ha aggiunto. "Ci sono regioni dove la circolazione è particolarmente elevata" ma "a differenza della prima ondata, circola in tutte le Regioni", ha proseguito. Oggi "ci troviamo in una fase di escalation - ha aggiunto - Dopo un periodo di transizione, ora siamo in una fase di escalation e dobbiamo in parte usare misure di contenimento e in parte misure di mitigazione". In questa stagione invernale "l'infezione ci accompagnerà, stiamo immaginando di lavorare in maniera transitoria, ovvero a fasi in cui ci sarà una crescita spiccata che richiederà una escalation del contenimento. Nel momento in cui i dati ci mostrano che la diffusione è rallentata ci sarà un rilassamento, che non significa 'libera tutti'. Oggi siamo "in una fase di crescita del contagio ma auspichiamo che gli interventi ci consentano di piegare la curva e rientrare in una fase controllata".Trasporti: Mit, firmato protocollo d'intesa per sicurezza lavoratori con Rfi e organizzazioni sindacali - È stato firmato oggi dal ministro delle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli il protocollo di intesa con Rete ferroviaria italiana (gruppo Fs Italiane) e le segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil per la tutela della sicurezza e dei diritti dei lavoratori. Il documento, siglato presso il Mit, si rivolge a tutta la filiera delle imprese affidatarie dei lavori che saranno impegnate nella realizzazione di opere per conto di Rfi. La sottoscrizione del protocollo, si legge in una nota, conferma l’impegno del ministro e dei firmatari nel garantire l’interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza, individuando un metodo condiviso basato sull’informazione e sul confronto tra il committente e le segreterie nazionali. L’intesa prevede la convocazione di incontri periodici, volti al superamento di eventuali criticità in tema di diritti dei lavoratori, di sicurezza, di prevenzione di infortuni, di continuità produttiva del cantiere e del rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell’opera. Inoltre, già dalle prime fasi progettuali, verranno individuati gli obblighi dell’appaltatore a tutela dei lavoratori, per poi essere definiti nella successiva fase di progettazione definitiva e consolidati nel Piano della Sicurezza e Coordinamento posto a base di gara.Lavoro: Istat, Italia ancora sotto media Ue per produttività - Persiste un ampio differenziale negativo nella dinamica della produttività del lavoro dell’Italia rispetto alle altre economie europee. Così l'Istat nel report relativo alle misure di produttività. Nel periodo 1995-2019, la crescita media annua della produttività del lavoro in Italia (0,3 per cento) è stata decisamente inferiore a quella sperimentata nel resto d’Europa (1,6 per cento nell’Ue28, 1,3 per cento nell’Ue15 e 1,2 per cento nell’area Euro). Tassi di incremento in linea con la media europea sono stati registrati dalla Francia (1,3 per cento), dal Regno Unito (1,5 per cento) e dalla Germania (1,3 per cento). Per la Spagna il tasso di crescita (0,6 per cento) è stato più basso della media europea ma più alto di quello dell’Italia. Il divario rispetto alle altre economie europee è risultato particolarmente ampio in termini di crescita del valore aggiunto: in Italia, nel periodo 1995-2019 è stata dello 0,7 per cento, assai inferiore a quella media della Ue28 (1,9 per cento). Le ore lavorate, al contrario, hanno registrato una crescita simile a quella del complesso dei paesi europei: +0,3 per cento annuo nella media Ue28 e +0,4 per cento in Italia; solo in Spagna, tra i principali paesi europei, l’aumento è stato decisamente più accentuato (1,4 per cento). Nel periodo più recente (2014-2019), la produttività del lavoro in Italia è aumentata in misura modesta (+0,2 per cento medio annuo), generando un ulteriore ampliamento del divario di crescita rispetto all’Ue28 (che presenta una variazione dell’1,3 per cento). La dinamica risulta inferiore a quella registrata in Germania (+1,0 per cento), Francia (+0,8 per cento), Spagna e Regno Unito (entrambe +0,7 per cento) (Rin)