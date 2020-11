Università: Unicatt, in anno del centenario nuovo sito, nuovo logo e nuovi colori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del centenario dell'Ateno l'Università Cattolica rinnova il proprio sito internet e il logo con nuovi colori. "Il primo novembre 2020 è formalmente iniziato il centesimo anno accademico della nostra Università", osserva il Rettore Franco Anelli in una lettera indirizzata all'intera comunità accademica e pubblicata online sul nuovo sito. "Il nostro anniversario - ha aggiunto - va inteso, secondo l'attitudine propria di un'istituzione di cultura, come occasione per conoscere e comprendere il secolo di storia dell'Università Cattolica e il ruolo che essa ha avuto nella società e nel Cattolicesimo italiani ma soprattutto, proprio muovendo da quella consapevolezza, per progettare il futuro, che significa rendere attuale la storia passata e i suoi lasciti. A questo allude la grafica distintiva dedicata al centenario, che caratterizzerà il sito, anch'esso rinnovato per l'occasione - del nostro Ateneo". Il ripensamento di Unicatt.it - spiega l'Ateneo - è frutto di un lungo lavoro di ricerca che si è basato su focus group di studenti e di istituzioni e analisi di confronto con prestigiosi atenei del panorama nazionale e internazionale. Il punto di arrivo è stata la realizzazione di un portale che, oltre a dialogare con istituzioni accademiche, vuole innanzitutto parlare in modo diretto alle future matricole, offrendo loro fin dalla homepage un accesso rapido alle occasioni di orientamento, all'offerta formativa e a tutte le informazioni legate all'immatricolazione. Per essere ancora più in linea con le attuali logiche di ricerca e navigazione, il portale è stato progettato con una logica mobile-first, caratterizzato da una nuova veste grafica minimal che si sposa perfettamente con una navigazione semplice e compatta e una funzionalità di ricerca intuitiva e a portata dell'utente. (com)