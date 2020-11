Viterbo: sindaco, caloroso benvenuto al questore Giancarlo Sant'Elia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Viterbo Giovanni Maria Arena, in una nota, rivolge "un caloroso benvenuto al questore Giancarlo Sant'Elia, già al lavoro per la tutela e la difesa del nostro territorio". "È venuto a farmi visita nei giorni scorsi. In quell'occasione - aggiunge - ho garantito tutta la mia collaborazione e quella dell'intera amministrazione per lavorare in sinergia per il bene della città. Collaborazione che confermo e ribadisco e che chiedo di garantire anche da parte dei cittadini. Sono certo che il dottor Sant'Elia sarà un ottimo questore per Viterbo. Proprio come aveva detto il suo predecessore Macera pochi giorni prima di lasciare la nostra città. Al nuovo questore di Viterbo gli auguri di buon lavoro".(Com)